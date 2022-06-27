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Samsung вспомнит, как делать смартфоны со съёмными аккумуляторами. Такая особенность подтверждена для «неубиваемого» Galaxy XCover6 Pro

Samsung вспомнит, как делать смартфоны со съёмными аккумуляторами. Такая особенность подтверждена для «неубиваемого» Galaxy XCover6 Pro

Смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro предложит не только очень хорошо защищённый корпус, но и сверхредкую по нынешним временам особенность в виде съёмного аккумулятора.

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