💪 Малые Олимпийские игры проходят в Керчи в рамках фестиваля «Боспорские агоны» Одна из эстафет— игра «Конубри», команды разделили по возрастным категориям.
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💪 Малые Олимпийские игры проходят в Керчи в рамках фестиваля «Боспорские агоны» Одна из эстафет— игра «Конубри», команды разделили по возрастным категориям.