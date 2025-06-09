Минобрнауки опровергло слухи о «банкетах за диплом»

<p style="text-align:justify">Министерство науки и высшего образования России опровергло информацию о якобы обязательной организации банкетов для преподавателей со стороны студентов в обмен на успешную защиту выпускных квалификационных работ.
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