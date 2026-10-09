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proavto21

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Зачем поршни старых УАЗов покрывали оловом: инженерная хитрость первых километров

Зачем поршни старых УАЗов покрывали оловом: инженерная хитрость первых километров

Раньше владение автомобилем подразумевало совершенно иной уровень вовлечённости. Водитель не просто крутил руль и заезжал на сервис по любому поводу — он сам знал, как устроен мотор, умел перебрать коробку передач и не боялся заглянуть внутрь моста.

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