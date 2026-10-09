Зачем поршни старых УАЗов покрывали оловом: инженерная хитрость первых километров

Раньше владение автомобилем подразумевало совершенно иной уровень вовлечённости. Водитель не просто крутил руль и заезжал на сервис по любому поводу — он сам знал, как устроен мотор, умел перебрать коробку передач и не боялся заглянуть внутрь моста.