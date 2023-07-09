Один мужчина решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он якобы уходит от нее.
Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ!
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ONIX
Вот я тоже подумал,не иначе,как спальня Людовика XIV
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12 час.
ONIX
Подлизал?😆😜
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12 час.
ONIX
Обычно,при любвеобильном и ревнивой муже,после слов://Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!// добавилась бы еще одна сводка происшествий. Вот всегда представляю в таких случаях обе стороны. Решила жена проверить мужа,а он узнав о этом ,решил ее не разочаровывать и подыграть . В соцсети,назначить свидание,обосрать с ног до головы свою,уже, я так думаю ,бывшую жену и потом ржать над своей шуткой,когда шутник напишет подробное описание,своего юмора. Вот где самое время поржать- то...всем
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7 час.
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