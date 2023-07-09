♀♂ Гостиная для друзей

36 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, перлы и культурный уровень хоть куда.Перлы из школьных...
  • ONIX
    Обычно,при любвеобильном и ревнивой муже,после слов://Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается...Он хотел проверит...
  • Вячеслав Зязев
    Я надрывала мышцы в местном финтес-салоне.                           Хотелось выглядеть покруче, чем Сильвестр Сталло...Как-то раз в поэт...

Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ!

Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ!

Один мужчина решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он якобы уходит от нее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Вот я тоже подумал,не иначе,как спальня Людовика XIV
Ответить
12 час.
ONIX
Подлизал?😆😜
Ответить
12 час.
ONIX
Обычно,при любвеобильном и ревнивой муже,после слов://Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!// добавилась бы еще одна сводка происшествий. Вот всегда представляю в таких случаях обе стороны. Решила жена проверить мужа,а он узнав о этом ,решил ее не разочаровывать и  подыграть . В соцсети,назначить свидание,обосрать с ног до головы  свою,уже, я так думаю ,бывшую жену и потом ржать над своей шуткой,когда шутник напишет подробное описание,своего юмора. Вот где самое время поржать- то...всем
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх