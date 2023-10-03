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Чем питались первые живые организмы на Земле?

Чем питались первые живые организмы на Земле?

На тему возникновения жизни на нашей планете до сих пор ведутся множественные споры. Ученые выдвигают всевозможные теории, например, что живые организмы появились сами собой или попали на Землю из космического пространства.

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