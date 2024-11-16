Скорость хеширования Litecoin достигла нового максимума

Рост хешрейта Litecoin (LTC) достиг нового максимума в истории. Этому способствовал пробой ценой LTC ключевого уровня сопротивления, увеличение объема торгов и взлет Открытого Интереса указывают на растущий интерес к криптовалюте.
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