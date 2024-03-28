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Четыре человека умерли в Японии после употребления БАДов с красным рисом

Четыре человека умерли в Японии после употребления БАДов с красным рисом

В Японии число погибших после употребления БАДов с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical выросло до четырех человек, сообщает японское издание Kyodo news со ссылкой на производителя БАДов.

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