Четыре человека умерли в Японии после употребления БАДов с красным рисом

В Японии число погибших после употребления БАДов с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical выросло до четырех человек, сообщает японское издание Kyodo news со ссылкой на производителя БАДов.
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