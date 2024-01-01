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К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога

К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога

К 2100 году в России не будет зимы. К этому приведет глобальное потепление, которое россияне уже начали ощущать, заявил замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.

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