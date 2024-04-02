Глава МОК Бах заявил, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы с помощью ЕС

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени "африканского чиновника", и призвал не допустить участия стран Африки в Играх дружбы, которые пройдут в России.
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