Украинцы начинают что-то подозревать

SI Sergey Ivanov Что- то вот как- то не наблюдается на горизонте второй Богдан Хмельницкий. И грамоты в Кремль с просьбой о вхождении в Российскую империю тоже никто не пишет... Как вот так случилось, что наши братья и, вообще, «один народ» не торопятся обратно в объятия к своему Старшему Брату? А давайте вспомним историю. И тогда мы поймем то самое главное, что и составляет душу украинца: Это главное- хуторское представление о том, что «моя хата с краю». А еще- такое же хуторское представление о жизни: Отечество там, где хорошо! Во все века Украина, словно вокзальная проститутка, бегала по Европе, продаваясь тому, кто посулит шмоток сала потолще и горилку покрепче. Кстати: Сколько раз выбирала- столько же раз и ошибалась, ложась каждый раз не под того... Жадность и хуторская недалекость каждый раз подводили.... И вот теперь наша младшенькая смотрит на старшую сестру- и понимает, что ничего привлекательного в России не осталось! Ни высокого уровня жизни, ни серьезного образования, ни карьерных перспектив.... И вот сидит сестричка и думает: -Ну и дура же я была, что столько лет под Россией жила! Евросоюз больше обещает! А патриотизм здесь ни при чем.... Это я вот к чему: Хотите, чтобы блудная сестра обратно перебежала- сделайте так, чтобы в России жилось лучше! Чтобы медицина лучше европейской была! Чтобы учиться в наши ВУЗы во всего мира ехали! Чтобы нашим пенсиям и зарплатам весь мир завидовал! А эта самая «СВО»- дохлый номер. Потому, что насильно мил не будешь. И чем дольше она длится- тем больше нас будут ненавидеть. Не потому, что русский солдат украинскую землю топчет (которая, по справедливости, всегда русской была), а потому что каждый хохол в уме прикидывает, сколько он бы заработал, будь в его стране европейские зарплаты...

Е Пронина вы пропагандист запада??вы же наверное не полный дурак и должны понимать, что воюют с Россией не хохлы, а именно запад и англосаксы, но на территории Украины оболванив обещаниями и красивыми фантиками. и СВО как раз щадящая операция вместо ковровых бомбардировок, которые устраивают англосаксы, уничтожая государства и миллионы людей ради захвата ресурсов стран и геополитического влияния, контроля логистических путей? слышали про неоколониализм? так вот его англосаксы во главе с США и реализуют, тк привыкли жить за счет грабежа колоний. кстати и США сконструированы из европейских колоний Англии франции Испании Италии, зачистив коренное население -индейцев, истребив их пости полностью. а фрс принадлежит частным лицами, там есть во владельцах и британский королевский дом, погуглите ,узнаете точный состав. так вот доллары ,фунты евро -их фантики. и воюю с нами не только экономически, информационно -обсирая нашу медицину, образование, а они у нас лучшие в мире. что касаемо пенсий, они разные, но подвержены коррекции. но все привязано к стоимости жизни -продуктов, стоимости ком услуг, транспортных расходов и тд.вот например,в западных странах вы обязаны покупать страховку ,сумма приличная, а при приходе к врачу, достаете чековую книжку и подписываете оплату врачу,а потом страховая компания возвращает вам часть ,удержав свое вознаграждение, к специалисту там проблемно записаться, очередь более трех месяцев, скорых нет- обычные легковые машины с красным крестиком, на дом врач не придет ,и тд. про стоимость коммунальных услуг ,электричества -более 1000 евро/дол ,налог на телевизор-300ев/дол ,мобильная связь -все очень дорого и в евро и долларах)) так что из 2000-3000 дол/евр уйдет на оплату всего этого, не говорю уже о платных дорогах,,, да и пенсии у них тож разные от 700 дол/евр, это ничто при их ценах. откуда там так много людей живут в трейлерах,палатках,под мостами,наркоманах,живущих на улицах,бомжей??? Так что мы не хотим жить как в Европке,США, и перебежчики России не нужны,пусть будет чистая территория, люди другие народятся, не обработанные лживой пропагандой англосаксов.