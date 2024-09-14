Наши подписчики продолжают делиться своими эмоциями относительно российско-украинского конфликта. Так, жительница города Запорожье Елена П.
Украинцы начинают что-то подозревать
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Sergey Ivanov
Что- то вот как- то не наблюдается на горизонте второй Богдан Хмельницкий. И грамоты в Кремль с просьбой о вхождении в Российскую империю тоже никто не пишет... Как вот так случилось, что наши братья и, вообще, «один народ» не торопятся обратно в объятия к своему Старшему Брату? А давайте вспомним историю. И тогда мы поймем то самое главное, что и составляет душу украинца: Это главное- хуторское представление о том, что «моя хата с краю». А еще- такое же хуторское представление о жизни: Отечество там, где хорошо! Во все века Украина, словно вокзальная проститутка, бегала по Европе, продаваясь тому, кто посулит шмоток сала потолще и горилку покрепче. Кстати: Сколько раз выбирала- столько же раз и ошибалась, ложась каждый раз не под того... Жадность и хуторская недалекость каждый раз подводили.... И вот теперь наша младшенькая смотрит на старшую сестру- и понимает, что ничего привлекательного в России не осталось! Ни высокого уровня жизни, ни серьезного образования, ни карьерных перспектив.... И вот сидит сестричка и думает: -Ну и дура же я была, что столько лет под Россией жила! Евросоюз больше обещает! А патриотизм здесь ни при чем.... Это я вот к чему: Хотите, чтобы блудная сестра обратно перебежала- сделайте так, чтобы в России жилось лучше! Чтобы медицина лучше европейской была! Чтобы учиться в наши ВУЗы во всего мира ехали! Чтобы нашим пенсиям и зарплатам весь мир завидовал! А эта самая «СВО»- дохлый номер. Потому, что насильно мил не будешь. И чем дольше она длится- тем больше нас будут ненавидеть. Не потому, что русский солдат украинскую землю топчет (которая, по справедливости, всегда русской была), а потому что каждый хохол в уме прикидывает, сколько он бы заработал, будь в его стране европейские зарплаты...
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9 час.
Е Пронина
вы пропагандист запада??вы же наверное не полный дурак и должны понимать, что воюют с Россией не хохлы, а именно запад и англосаксы, но на территории Украины оболванив обещаниями и красивыми фантиками. и СВО как раз щадящая операция вместо ковровых бомбардировок, которые устраивают англосаксы, уничтожая государства и миллионы людей ради захвата ресурсов стран и геополитического влияния, контроля логистических путей? слышали про неоколониализм? так вот его англосаксы во главе с США и реализуют, тк привыкли жить за счет грабежа колоний. кстати и США сконструированы из европейских колоний Англии франции Испании Италии, зачистив коренное население -индейцев, истребив их пости полностью. а фрс принадлежит частным лицами, там есть во владельцах и британский королевский дом, погуглите ,узнаете точный состав. так вот доллары ,фунты евро -их фантики. и воюю с нами не только экономически, информационно -обсирая нашу медицину, образование, а они у нас лучшие в мире. что касаемо пенсий, они разные, но подвержены коррекции. но все привязано к стоимости жизни -продуктов, стоимости ком услуг, транспортных расходов и тд.вот например,в западных странах вы обязаны покупать страховку ,сумма приличная, а при приходе к врачу, достаете чековую книжку и подписываете оплату врачу,а потом страховая компания возвращает вам часть ,удержав свое вознаграждение, к специалисту там проблемно записаться, очередь более трех месяцев, скорых нет- обычные легковые машины с красным крестиком, на дом врач не придет ,и тд. про стоимость коммунальных услуг ,электричества -более 1000 евро/дол ,налог на телевизор-300ев/дол ,мобильная связь -все очень дорого и в евро и долларах)) так что из 2000-3000 дол/евр уйдет на оплату всего этого, не говорю уже о платных дорогах,,, да и пенсии у них тож разные от 700 дол/евр, это ничто при их ценах. откуда там так много людей живут в трейлерах,палатках,под мостами,наркоманах,живущих на улицах,бомжей??? Так что мы не хотим жить как в Европке,США, и перебежчики России не нужны,пусть будет чистая территория, люди другие народятся, не обработанные лживой пропагандой англосаксов.
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8 час.
Е Пронина
думаю что вами они заинтересуются быстрее, органы компетентные) да, излюбленные клише пропагандонов - врать, переворачивать историю, распространять недостоверную информацию, да и выбрали себе в виде оружия оскорблять опонента, тк сказать и возразить нечем по сути)) вам то не снять свою кастрюлю с головы, у подобных вам по видимому она вросла в голову с англосаксонским передатчиком, орошаемым денежными фантиками) чтоб не было иллюзий на придумки в вашей протухшей голове,я знаю все,кто, ,что ,где как и отчего происходит и реально смотрю и оц) вам Вектор писал и посылал по адресу, так что пошел на х,,,) для справки ,только на фронте сво утилизируется 2000 вояк украинских, помимо мирняка, которых утилизирует украинская власть)) да ,а люди не разделяющие наши российские взгляды, выполняющие и следующие им, могут покинуть страну и жить где им больше нравиться коль они разделяют взгляды запада, англосаксов стран по уничтожению страны -России, что некоторые и сделали,предварительно наворовав на мошеннических схемах, но самое смешное, что уехали туда не из за взглядов, а за своими деньгами и имуществом, приобретенном за них)
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6 час.
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