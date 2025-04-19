В Русском музее стартует новая «Музейная неделя» для участников СВО и их семей

В рамках акции можно бесплатно посетить обзорную экскурсию по Михайловскому замку Русский музей присоединяется к акции Министерства культуры Российской Федерации «Музейная неделя» для участников СВО и их семей.
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