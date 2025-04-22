Россиян предупредили о новой схеме краж в самолетах

Российский турагент и тревел-блогер предупредила соотечественников о новой схеме краж в самолетах. Об этом она рассказала в аккаунте @olesya_protravels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).