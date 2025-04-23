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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Пак: «В одиночной эстафете есть сумбур, неразбериха и непонятки, но у нее есть будущее. Будем проводить ее в следующем сезоне»

Премьера нового формата прошла на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске. «Я переговорил со многими участниками этого мероприятия.

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