Непростая задача: лайфхаки, которые помогут вам уснуть и выспаться в жару

Уснуть в жару может быть непростой задачей, особенно без кондиционера. Повышенная температура и отсутствие свежего воздуха могут мешать засыпать, но есть несколько умных способов справиться с этой проблемой.
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