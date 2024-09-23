Дед Мороз уже не тот. Что изменится с 1 октября, рассказали в налоговой.

Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции напоминает самозанятым физическим лицам, что с 1 октября 2024 года некоторые виды деятельности станет невозможно осуществлять без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования.
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