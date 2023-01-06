Пуна (ATP). Грикспор и Бонзи поборются за титул

Тэллон Грикспор поборется с Бенжаменом Бонзи в финале в Пуне. Tata Open Maharashtra Пуна, Индия 2 – 8 января 2023 ATP 250 Призовой фонд – 642 735 долларов Открытые корты, хард Финал Тэллон Грикспор (Нидерланды) – Бенжамен Бонзи (Франция).
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