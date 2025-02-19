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Царьград

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Пленный Карл Добож: солдаты ВСУ массово бегут с полигонов и позиций

Пленный Карл Добож: солдаты ВСУ массово бегут с полигонов и позиций

Карл Добож, находящийся в плену, раскрыл бегство мобилизованных ВСУ с полигонов и позиций. После задержания его признали годным к службе и отправили на обучение в Ужгород, но многие солдаты сбежали.

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