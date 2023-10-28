В Хакасии нашли древнюю мастерскую по выделке шкур

Возраст археологического памятника составляет около 30 тысяч лет. На стоянке Сабаниха возле берега Красноярского водохранилища в Хакасии найдена древняя мастерская по выделке шкур — возраст археологического памятника составляет около 30 тысяч лет.
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