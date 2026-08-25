Telegram-канал "Салавата Юлаева": Мэттью Маджо подписал контракт

Канадский хоккеист Мэттью Маджо подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым" на один сезон. В прошлой Американской хоккейной лиге он набрал 33 очка в 63 матчах, ранее выбран НХЛ клубом "Нью-Йорк Айлендерс" в 2022 году.
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