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Царьград

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Telegram-канал "Салавата Юлаева": Мэттью Маджо подписал контракт

Telegram-канал "Салавата Юлаева": Мэттью Маджо подписал контракт

Канадский хоккеист Мэттью Маджо подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым" на один сезон. В прошлой Американской хоккейной лиге он набрал 33 очка в 63 матчах, ранее выбран НХЛ клубом "Нью-Йорк Айлендерс" в 2022 году.

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