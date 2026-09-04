«Привет со смыслом»: военкор оценил удар ВС РФ по зданию СБУ в Киеве

Сегодня в районе 16:00, в самый разгар воздушной тревоги, по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева ударил российский беспилотник.
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