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Спорт Уик-Энд

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Приговор или всего лишь диагноз? ОРЛОВ: Нет у «Зенита» чемпионской поступи. Этот сезон уйдет на перестройку, смену игры, состава

Приговор или всего лишь диагноз? ОРЛОВ: Нет у «Зенита» чемпионской поступи. Этот сезон уйдет на перестройку, смену игры, состава

- «Зенит» не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов после третьего поражения «Зенита» в первых семи матчах этого сезона.

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