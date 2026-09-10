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Царьград

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Africanews: Принц Эдвард Рукиди возглавил королевство Торо

Africanews: Принц Эдвард Рукиди возглавил королевство Торо

Принц Эдвард Рукиди Кидзанангома стал королем Торо согласно решению комитета. Королева-мать выступила против, ссылаясь на последнюю волю умершего 27 августа короля Ойо.

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