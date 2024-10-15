🐈⬛🐈Вот так необычно видит художница @morjanamara «боевых котиков» из отряда «Уруру» 😼Из Крыма отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами.
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🐈⬛🐈Вот так необычно видит художница @morjanamara «боевых котиков» из отряда «Уруру» 😼Из Крыма отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами.