Новогоднее поздравление Владимира Путина

Российский президент Владимир Путин 31 декабря в своем обращении поздравил жителей РФ с Новым годом. В новогоднем поздравлении Владимир Путин пожелал благополучия и процветания каждому семейству в стране и всей России.
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