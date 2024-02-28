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Факторинг: как тверским предприятиям сократить кассовый разрыв

Факторинг: как тверским предприятиям сократить кассовый разрыв

Реклама. 4CQwVszH9pWwJHRVEnC Потребность в свободных оборотных средствах есть у тверских предприятий всегда: для закупки сырья, на зарплату сотрудникам и налоги, а клиенты-покупатели могут просить отсрочить платежи вплоть до 180 дней.

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