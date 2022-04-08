Минобороны РФ: Ракетными войсками уничтожен 81 военный объект Украины

Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.