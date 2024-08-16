Китай ужесточит пограничный контроль в отношении стран со вспышками оспы обезьян

Global Look Press/Yang Guanyu/XinHua Власти Китая ужесточат меры пограничного контроля в отношении государств, где были выявлены вспышки оспы обезьян, сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает ТАСС.
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