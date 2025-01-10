Названа неочевидная причина зацикливания на плохих мыслях

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Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что недосып вынуждает людей зацикливаться на плохих мыслях, что особо вредит людям с тревожностью, стрессовым расстройством и другими отклонениями в психическом состоянии.