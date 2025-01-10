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Названа неочевидная причина зацикливания на плохих мыслях

Названа неочевидная причина зацикливания на плохих мыслях

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что недосып вынуждает людей зацикливаться на плохих мыслях, что особо вредит людям с тревожностью, стрессовым расстройством и другими отклонениями в психическом состоянии.

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