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Белое море перестанут загрязнять, когда в Кемь придут военные

Военная прокуратура Западного военного округа сообщила о планах строительства очистных сооружений в Кемском районе Текст: Елена Малишевская Журналисты, общественники и депутаты уже много лет бьют тревогу по поводу отсутствия очистки сточных вод в Кеми.

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