Белое море перестанут загрязнять, когда в Кемь придут военные

Военная прокуратура Западного военного округа сообщила о планах строительства очистных сооружений в Кемском районе Текст: Елена Малишевская Журналисты, общественники и депутаты уже много лет бьют тревогу по поводу отсутствия очистки сточных вод в Кеми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)