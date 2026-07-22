Татарстанда яңа төзелгән өйләргә ихтыяҗ арткан

2026 елның июнендә Татарстанда яңа төзелешләр базарында килешүләр саны артты. Росреестр мәгълүматлары буенча, килешүләр саны 1794 тәшкил иткән, бу алдагы ай күрсәткеченнән дә, узган елның шул ук чоры күрсәткеченнән дә артык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии