НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда яңа төзелгән өйләргә ихтыяҗ арткан

2026 елның июнендә Татарстанда яңа төзелешләр базарында килешүләр саны артты. Росреестр мәгълүматлары буенча, килешүләр саны 1794 тәшкил иткән, бу алдагы ай күрсәткеченнән дә, узган елның шул ук чоры күрсәткеченнән дә артык.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии