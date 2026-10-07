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«Хор Турецкого» отметил 35-летие в Светлогорске

«Хор Турецкого» отметил 35-летие в Светлогорске

На юбилейном концерте в Светлогорске «Хор Турецкого» охватил звуковой диапазон в четыре с половиной октавы, от баса-профундо до тенора-альтино.

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