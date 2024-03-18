Стало известно место прощания и похорон Александра Ширвиндта

Прощание с любимым народом артистом состоится уже сегодня.Пресс-служба Московского академического театра сатиры сообщила о том, что церемония прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдёт в стенах театра, которым он долгое время руководил, 18 марта с 13:00 до 15:00 часов.