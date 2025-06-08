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Минобороны РФ: Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника за два часа

Минобороны РФ: Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника за два часа

Минобороны РФ: Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника за два часа Обложка © Telegram / Минобороны России С 22:00 по московскому времени 8 июня до 00:00 9 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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