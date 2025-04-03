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Царьград

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Сеул готовится к ответу на 25% тарифы США: кризисное совещание правительства

Сеул готовится к ответу на 25% тарифы США: кризисное совещание правительства

В связи с введением 25% тарифов США на южнокорейский импорт, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су объявил ситуацию критической.

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