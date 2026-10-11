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Почему не работают сервисы яндекса 11 октября 2026 года

Почему не работают сервисы яндекса 11 октября 2026 года

Работа одного из ключевых объектов цифровой инфраструктуры России — дата-центра «Яндекса» во Владимире — была полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата.

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