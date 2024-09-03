В Госдуме попросили Роскомнадзор объяснить причину замедления YouTube

Руководитель комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов из фракции Либерально-демократической партии РФ обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории страны.