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В Госдуме попросили Роскомнадзор объяснить причину замедления YouTube

В Госдуме попросили Роскомнадзор объяснить причину замедления YouTube

Руководитель комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов из фракции Либерально-демократической партии РФ обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории страны.

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