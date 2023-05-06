Наснимали на всю жизнь. Семьи, которые образовались благодаря кино

Романтические отношения между артистами на съемочных площадках — не редкость. К этому располагает сама обстановка — иногда актеры и режиссеры по многу дней и даже недель живут тесной коммуной в какой-нибудь экспедиции, плотно общаются, и между ними, разумеется, возникает чувство симпатии, которое потом может перерасти в нечто большее.
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