Украина понесла серьезные потери при атаке на ДНР

РИАМО - 4 окт. Украинские бойцы попытались прорваться в районе Клещеевки и Андреевки в Артемовском районе ДНР, однако понесли значительные потери, пишет РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.