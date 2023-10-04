Украина понесла серьезные потери при атаке на ДНР

РИАМО - 4 окт. Украинские бойцы попытались прорваться в районе Клещеевки и Андреевки в Артемовском районе ДНР, однако понесли значительные потери, пишет РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.
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