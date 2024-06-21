Ролики, сапы и макраме. Горожан пригласили провести выходные на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

В эти выходные в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет много разных мероприятий. Так, на площадках в ЮЗАО можно будет присоединится к чемпионату по игре в «Камень, ножницы, бумага», а парк имени Юрия Лужкова в воскресенье станет местом для фестиваля творческой молодежи.
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