Первый МГМУ: новая форма панкреатина помогает после резекции желудка

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали новую лекарственную форму панкреатина — ферментную эмульсию для зондового введения, предназначенную для онкопациентов, перенесших частичную или полную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы.
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