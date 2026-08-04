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Газета.ру

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Первый МГМУ: новая форма панкреатина помогает после резекции желудка

Первый МГМУ: новая форма панкреатина помогает после резекции желудка

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали новую лекарственную форму панкреатина — ферментную эмульсию для зондового введения, предназначенную для онкопациентов, перенесших частичную или полную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы.

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