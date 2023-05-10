Польские власти решили на своих картах «переименовать» российский Калининград

Польские власти решили на своих картах «переименовать» российский Калининград

Как бы ещё насолить России, подумали правящие элиты Польши, и нашли вариант. В качестве варианта они решили изменить карту России, самостоятельно принявшись менять на ней географические названия.

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