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ВСУ в районе Работино не вступают в контактные бои с "Ахматом" и отступают

ВСУ в районе Работино не вступают в контактные бои с "Ахматом" и отступают

Вооруженные силы Украины стали бояться вступать в бой с российскими военными батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток", что позволило продвинуться в сторону села Работино на Запорожском направлении на семь километров.

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