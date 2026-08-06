Зеленскому сделали предупреждение после российских ударов по Киеву

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.
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