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Военное обозрение

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Кадры отражения мощной атаки ВСУ бойцами группировки «Север» в районе села Липцы Харьковской области попали в Сеть

Кадры отражения мощной атаки ВСУ бойцами группировки «Север» в районе села Липцы Харьковской области попали в Сеть

Противник попал под огонь артиллерии и удары беспилотников.

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