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Следователи в Адыгее завершили расследование дела об упавшем на девушку заборе

Следователи в Адыгее завершили расследование дела об упавшем на девушку заборе

Следственный отдел по Майкопу СКР по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, на чьем объекте под тяжестью снега обрушился забор, сообщает пресс-служба ведомства.

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