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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Рамиль Кавеев
    чего дзен копировать сюда?! мы здесь сами материалом захлёбываемся, ещё дзен?! давайте ютуб ещё покопируем!Кот нагло и бесце...
  • Елена Бреслова
    как любят евреи использовать русские фамилии!😱Еще раз о СССР
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    Кошки это чудо!Когда кошки решил...

Сдали назад. Мадуро пошёл на сделку с США?

Сдали назад. Мадуро пошёл на сделку с США?

Геополитические "победы" администрации Байдена когда-нибудь войдут с учебники истории с пометкой "так делать не надо".

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Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
При этом было бы логичным снизить на 10-15% внутренние цены на автозаправках. Пора умерить аппетиты бензино-солярочных королей!
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21 час.
Анфиса Иванова
Но к Мадуро и нашим с ним отношениям это не относится,  Мадуро нам упускать нельзя! Он хороший мужик!
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17 час.

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