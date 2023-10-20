Геополитические "победы" администрации Байдена когда-нибудь войдут с учебники истории с пометкой "так делать не надо".
Сдали назад. Мадуро пошёл на сделку с США?
Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
При этом было бы логичным снизить на 10-15% внутренние цены на автозаправках. Пора умерить аппетиты бензино-солярочных королей!
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21 час.
Анфиса Иванова
Но к Мадуро и нашим с ним отношениям это не относится, Мадуро нам упускать нельзя! Он хороший мужик!
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17 час.
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