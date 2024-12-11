Грузия и Румыния как маркеры политических границ Европы. Осталась граница украинская

Сейчас много внимания уделяется Сирии, и это понятно, однако немало интересного и даже знакового происходит одновременно в Румынии и Грузии.
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