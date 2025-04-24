Дочь Анастасии Заворотнюк после родов побежала в больницу (видео)

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, в начале апреля впервые стала мамой. Роды прошли успешно, и теперь она полностью восстановилась, поэтому решила снова посетить клинику — на этот раз косметологическую, в которую не заходила последние девять месяцев.
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