Дочь Анастасии Заворотнюк после родов побежала в больницу (видео)

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, в начале апреля впервые стала мамой. Роды прошли успешно, и теперь она полностью восстановилась, поэтому решила снова посетить клинику — на этот раз косметологическую, в которую не заходила последние девять месяцев.