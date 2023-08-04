Новости Тамбова

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А тех отпрысков которые за рубежом власти через интерпола будут возвращать в Россию для прохождения службы, а при отк...Призывникам запре...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так начните с отпрысков политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов, золотой молодежи и т.д. И не при штабе, а в о...Призывникам запре...
  • Леонид
    Особенно, когда цены на "отечественные" сначала вздёрнули в 2..2,5 раза. У кого-то бизнес попрёт.Путин призвал все...

В отставку ушли два чиновника, курирующие в Тамбовской области охоту

В отставку ушли два чиновника, курирующие в Тамбовской области охоту

И.о. министра экологии Тамбовской области Алла Албегова анонсировала отставку двух чиновников, курирующих в регионе охоту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Ушли... Жаль не быстро ушли, а следовало бы обоим по заряду картечи в их задницы...  Ненавижу охотников с нарезным оружием, оптикой и тепловизорами на вертолетах или внедорожниках. Всех охотников в закрытую решетками на окнах палату в психушке! С такими живодерами только так... пусть сами себя давят как крысы в бочке.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх